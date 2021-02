Umbria, un giovane talento vola nel calcio professionistico

Foto: belfiore

Nivokazi cresciuto nel Montamalbe Ellera passa al Foggia in serie C

03 febbraio 2021 a

Il Foggia ha acquisito l’attaccante perugino di origini kosovare Rilind Nivokazi, un classe 2000 che in Umbria gli appassionati di calcio conoscono bene. Il giovane è cresciuto nel vivaio del Montemalbe Ellera, ha vinto la Scarpa d’oro baby del Corriere dell’Umbria e poi è approdato al settore giovanile dell’Atalanta, club col quale ha svolto tutta la trafila fino a mettersi in luce nella formazione Primavera Under 19. Lo scorso anno è andato in prestito in serie C al Lecco. Al Foggia avrà la maglia numero 30.

