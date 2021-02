Coppa Italia, la Juventus vince in trasferta il primo round contro l'Inter con doppio Ronaldo (1-2) | Video

02 febbraio 2021 a

a

a

Vittoria per la Juventus con punteggio di 2-1 in casa dell’Inter nell’ andata delle semifinali di Coppa Italia. I gol al 10’ di Lautaro, al 26’ su rigore e al 35’ di Ronaldo. Il ritorno tra sette giorni a Torino.

Coppa Italia, ufficializzate le date delle due semifinali: ecco quando si gioca

Soddisfatto alla fine dell apartita il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo. "C’era stato un passo a vuoto, non eravamo noi. Ci è servita di lezione, ci siamo ricompattati e sono arrivate una serie di vittorie. Ma questo è solo il primo round, aspettiamo la settimana prossima". Ha detto il tecnico commentando a RaiSport la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter. "L’abbiamo preparata bene, abbiamo una rosa competitiva e chi ha giocato è stato bravissimo. C’è stata una grande reazione di squadra dopo il gol dell’Inter. Se siamo concentrati e con questo atteggiamento è dura per tutti, non è facile farlo ogni 3 giorni", ha aggiunto. "Ronaldo? Quando esci in una partita così è normale. Ma sabato abbiamo un’altra grande partita e preservarlo qualche minuto andava bene perchè con tante gare ravvicinante deve essere sempre al top. Meglio di così non poteva dimostrare il so valore", ha dichiarato ancora Pirlo.

Serie A, la Juve vince ancora: blitz a Marassi, Sampdoria ko 2-0 I Video

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (85’ Pinamonti); Darmian, Barella, Brozovic (85’ Sensi), Vidal (72’ Eriksen), Young (66’ Perisic); Sanchez, Lautaro. A disp.: Padelli, Radu, Gagliardini, Vecino, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio. All.: Conte.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi (70’ Danilo), Bentancur (76’ Arthur), Rabiot, McKennie (90’ Chiellini); Kulusevski (90’ Chiesa), C. Ronaldo (76’ Morata). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Bonucci, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Peeters. All.: Andrea Pirlo. Arbitro: Calvarese. NOTE: ammoniti Demiral (J), Young (I), Alex Sandro (J), Vidal (I), Ronaldo (J), De Ligt (J), Arthur (J), Sanchez (I), Morata (J). amr/lpr 022246 Feb 2021

RETI: 10’ Lautaro (I), 26’ rig. e 35’ Ronaldo (J).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.