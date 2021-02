Federica Pellegrini, la foto in costume sulla neve e i fan si scatenano su Instagram: "Il fisico c'è"

02 febbraio 2021 a

Campionessa, personaggio e anche fenomeno social. E' Federica Pellegrini. La nuotatrice ha "scaldato" i propri fan su Instagram con foto in costume sulla neve, Una svolta inattesa perché le premesse, anche social, erano ben diverse.

La Divina era infatti apparsa imbacuccata con cappotto e cappello. Ad un certo punto, però, Federica Pellegrini ha ceduto al suo istinto: “Non posso resistere quando vedo la neve…“. Da qui ha avuto inizio una sorta di “spogliarello” che ha portato la grande atleta azzurra a restare con la sua divisa d’ordinanza: il costume che indossa solitamente in piscina, più un paio di infradito.

Nelle immagini, Federica Pellegrini appare braccia spalancate “alla Ibra”, ma niente tuffo come il fuoriclasse svedese per l'atleta che con tanta ironia nelle sue Instagram Stories ha continuato a parlare con i suoi fan. I commenti d'altra parte, non sono mancati, così come le sue repliche: “Cosa si fa per una foto!“.

Ma dove è la campionessa che si esibisce così su Instagram? Federica Pellegrini è a Font Romeu Pyrénées 2000, nel cuore della Cerdagne, circondata dalle cime più importanti dei Pirenei Orientali, dove è uscita dalla piscina e con le infradito si è fatta immortalare nella coltre bianca.

Il viso agghiacciato e le pose plastiche sono durati pochi minuti, giusto il tempo di scattare qualche foto per i follower. E poi via di corsa a… riscaldarsi in acqua! Numerosi commenti dicevamo sull'account social della campionessa. In diversi si sono preoccupati per i rischi alla sua salute con una sortita di questo genere al gelo. Non solo ironia (e critiche perché gli odiatori, i leoni da tastiera non mancano mai in qualsiasi occasione), quindi ma anche apprensione. Certo è che Federica si dimostra sempre più personaggio e non rinuncia anche a qualche uscita social molto "naturale" come quest'ultima. E c'è chi commenta: "Il fisico c'è!".

