Lazio, un Mussolini nella Primavera: è il figlio di Alessandra e gioca terzino

Un Mussolini nella Lazio. Ha il doppio cognome, ma è il secondo che salta subito all’occhio. Romano Floriani Mussolini, da una da un paio di partite è stato aggregato alla formazione Primavera del club biancoceleste proveniente dall'Under 18. Il ragazzo è figlio di Alessandra Mussolini, nipote del Duce.

"Rischio strumentalizzazioni? Non c’è nulla da commentare, è un tema da cui preferisco stare fuori. Sulla sua vita e sulle sue cose, mio figlio non vuole alcun tipo di intromissione" ha detto Alessandra Mussolini commentando la notizia di suo figlio contattata da Adnkronos. Lo stesso ragazzo era stato ospite, recentemente, a Ballando con le Stelle per una sorpresa alla mamma poi arrivata terza nel dancing show. I due aveva ballato insieme. Ora questa nuova avventura calcistica. "Da laziale, spero comunque che Romano sia davvero bravo e che abbia una lunga e luminosa carriera" si è invece lasciato sfuggire Caio Giulio Cesare Mussolini, altro pronipote del Duce.

Romano è il terzogenito di Mauro Floriani e Alessandra Mussolini. Ha due sorelle, Clarissa e Caterina. Il suo bisnonno era Benito Mussolini, suo nonno era Romano, quarto figlio e terzo maschio del Duce e Rachele Guidi. Sta crescendo nel settore giovanile della Lazio, a parte una breve parentesi nella Vigor Perconti, il suo ruolo è quello di terzino e sembra dotato di gamba e buon fisico. Per ora si è limitato a due presenze in panchina, nelle sfide con Milan e Juventus Primavera, ma il suo sogno è l'esordio sino ad arrivare in prima squadra. E la mamma lo segue con affetto e apprensione. Lasciata la politica Alessandra ha deciso di dedicare il suo tempo al ballo dopo il successo che ha riscontrato partecipando a Ballando con le Stelle in cui è stata tra le concorrenti più apprezzate. E anche lei, come il figlio, vuole coltivare il suo sogno.

