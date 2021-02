Inter-Juventus, probabili formazioni della partita di Coppa Italia. Orario e dove vederla in tv

02 febbraio 2021 a

Altro giro e altra corsa, stavolta in Coppa Italia. Inter e Juventus si sfidano nuovamente dopo la recente vittoria dei nerazzurri in campionato. Una sconfitta, quella dei bianconeri, che fece molto rumore. Nel frattempo però la squadra di Pirlo ha vinto la Supercoppa Italiana e si è rifatta sotto per lo Scudetto. Oggi chi avrà la meglio? Allo stadio Meazza, fischio d'inizio alle ore 20,45, stasera martedì 2 febbraio 2021 le due squadre si affrontano nell'andata delle semifinali di Coppa Italia (la sfida di ritorno è prevista tra una settimana all'Allianz Arena).

La squadra di Antonio Conte nei due turni precedenti ha eliminato prima la Fiorentina e poi il Milan. La Juve di Pirlo, invece, è arrivata in semifinale dopo aver battuto il Genoa e la Spal . La gara di ritorno si giocherà tra una settimana all'Allianz Stadium. Conte deve fare a meno di Lukaku, squalificato: al suo posto c'è Sanchez. Rilancerà Brozovic in mezzo al campo al posto di Eriksen, sulle fasce ci saranno Darmian e Young. Pirlo è sempre senza Dybala, ancora indisponibile, e davanti ha il dubbio se affiancare Morata o Kulusevski a Ronaldo. Lo svedese sembra essere favorito. La partita stasera è in diretta tv in chiaro su Rai1 (in streaming su RaiPlay).

Le probabili formazioni: INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Martinez. (A disposizione: Radu, Padelli, Ranocchia, Kolarov, Perisic, Gagliardini, Sensi, Vecino, Eriksen, Pinamonti). All. Conte. JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. (A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Demiral, Dragusin, Frabotta, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Chiesa, Morata). All. Pirlo. ARBITRO: Calvarese di Teramo.

