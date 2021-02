Cesena-Perugia rinviata: altri positivi al Covid nella squadra romagnola. Probabile recupero nel mese di marzo

La partita si doveva giocare mercoledì ma il club romagnolo ha deciso di giocarsi il jolly

La partita di mercoledì sera, 3 febbraio 2021, tra Cesena e Perugia è stata rinviata a causa del focolaio di Covid che sta interessando la formazione romagnola. Lo ha comunicato ufficialmente la Lega Pro “preso atto dell’istanza presentata dalla società Cesena ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020” si legge.

Il Cesena ha in sostanza deciso di utilizzare l'unico “jolly” previsto dal regolamento (da richiedere entro 48 ore dal fischio d’inizio). Ieri infatti era stata annullata la seduta d’allenamento per altre 4 positività che si sono aggiunte a quelle di Ardizzone e Russini riscontrate sabato. Anche il capocannoniere Bortolussi è tra i nuovi positivi, insieme a un calciatore minorenne e due componenti dello staff. Visto il calendario fittissimo di febbraio (l’unica data utile sarebbe mercoledì 10), la gara potrebbe slittare direttamente al mese di marzo.

Il Perugia si trova in un buon momento: nelle ultime cinque partite è la squadra che ha ottenuto più punti di tutti (13 dei 15 disponibili) risalendo al secondo posto in classifica a -1 dal primo posto occupato dal Sudtirol. Ma se da un lato il rinvio della partita arriva in un momento positivo, dall'altra è ben accolto perché molti grifoni sono indisponibili per infortunio: Melchiorri, Minesso, Murano, Crialese, Monaco e Rosi. Lo stesso Vano è uscito malconcio dalla partita di domenica vinta contro l'Arezzo. Così il Perugia potrà preparare con maggiore serenità la successiva sfida di domenica contro il Mantova al Curi, recuperare alcuni degli infortunati e magari giocarsi la sfida con il Cesena - uno scontro diretto - con la rosa al completo. Il mese di febbraio è zeppo di partite e prevede anche un altro turno infrasettimanale. Un mese probabilmente decisivo per le sorti del campionato biancorosso con i grifoni che ora in classifica avranno una partita in meno come il Padova altro candidato alla promozione.

