Giro d'Italia 2021, in Umbria è la 44esima volta

Una tre giorni speciale. Arrivo a Foligno, stop di un giorno e partenza da Perugia

L’Umbria e il Giro d’Italia festeggiano i 44 anni insieme. La corsa è diventata rosa con l’assegnazione della prima maglia in assoluto nella tappa d’esordio del 1931, ma già nel 1921 toccò Perugia, sede dell’arrivo della terza frazione. Era il 29 maggio e a vincere fu Costante Girardengo, che bissò il successo nella quarta a Chieti, dopo la ripartenza dal capoluogo umbro. Il Giro lo vinse Giovanni Brunero. Da allora, la carovana rosa si è fatta vedere in Umbria altre 42 volte e quest’anno si spengono 44 candeline con un arrivo a Foligno il 18 maggio e la partenza da Perugia il 20 maggio per Montalcino. In mezzo c’è il giorno di riposo per i “girini”, che comunque coloreranno di sicuro le strade umbre per tenere in temperatura le gambe. C’è grande attesa, dunque, per un evento che, nonostante le restrizioni dovute ai protocolli da seguire per evitare il contagio da Coronavirus, ha sempre grande fascino. Sulle strade italiane, infatti, pedaleranno i campioni del ciclismo come Vincenzo Nibali, Tao Geoghegan Hart, vincitore della passata edizione, Peter Sagan e poi gli altri italiani attesi come Elia Viviani e Diego Ulissi, tanto per fare qualche nome. Poi ci sono anche gli umbri: Eros Capecchi nato a Castiglione del Lago e di adozione come il siciliano Salvatore Puccio, cresciuto a Petrignano d’Assisi e chi ha forti radici umbre, come Valerio Conti che lo scorso anno ha vestito anche la maglia rosa. La famiglia di Conti è originaria di Montefalco, Lo zio Noè è stato uno degli angeli custodi di Fausto Coppi e papà Franco ha vinto un giro d'Italia dilettanti. Valerio è nato a Roma, ma in gioventù si è allenato spesso sulle strade del Sagrantino, che ha dato il nome alla cronometro del Centenario nel 2017. La tappa (la decima, il 16 maggio), arrivò a Montefalco, dopo essere partita da Foligno. Il Giro, nato nel 1909 e giunto quest’anno alla 104esima edizione, toccherà Foligno per la sesta volta. La tappa partirà da L’Aquila. La prima nel 1995, quando fu sede della partenza di una tre giorni come quella che ci sarà quest’anno. Addirittura, 26 anni fa, la corsa rosa partì proprio dall’Umbria il 13 maggio con la tappa Perugia-Terni, vinta da Mario Cipollini. Poi ci fu la crono da Foligno ad Assisi, vinta da Tony Rominger, che vinse anche il giro. Il 15 maggio, il Giro ripartì da Spoleto per arrivare a Marotta. Più gettonata la città di Perugia che con questa arriva a quota 16, l’ultimo contatto fu proprio nel 1995. Al 15 maggio del 2018, invece, risale il ricordo più fresco del Giro in Umbria, quando sotto il diluvio, planò a Gualdo, arrivando da Penne. Dunque, l’Umbria si fa bella con il Giro d’Italia, e nell’anno di ricorrenze importanti. Infatti si celebrano il 90esimo anniversario del simbolo della corsa, ovvero la maglia rosa e poi nella tappa di Ravenna si ricorderanno i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e a Figline, i 100 anni dalla nascita dell’indimenticato commissario tecnico Alfredo Martini. L’Umbria, dunque, non poteva mancare alla festa del Giro d’Italia.

