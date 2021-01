Volley A femminile, Bartoccini-Bergamo 0-3: brutto ko per Perugia

Foto: oreste testa

Nello scontro salvezza la FortInfissi manca il sorpasso e resta penultima

31 gennaio 2021 a

La Bartoccini fallisce l'operazione sorpasso e manca il secondo successo consecutivo. Dopo aver lasciato l'ultimo posto in classifica alla Millenium Brescia sconfitta al PalaBarton 3-0 domenica 24, stavolta le magliette nere non ripetono la prestazione contro Bergamo. Una vittoria avrebbe portato Perugia in terzultima posizione e, invece, è arrivata una inattesa debacle casalinga. La Zanetti passa in maniera netta per 3-0 e allunga a quota 17, cinque lunghezze in più della Bartoccini che però deve recuperare due partite. Brescia resta fanalino di coda con soli 10 punti. Questi i parziali: 20-25, 20-25 e 18-25.

