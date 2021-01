Sofia Goggia infortunata, trauma distorsivo al ginocchio. Subito accertamenti a Milano. A rischio i mondiali

Marianna Castelli 31 gennaio 2021 a

Incidente sugli sci per la campionessa azzurra Sofia Goggia. E' stato un bollettino ufficiale della federazione italiana a confermare la notizia che si era diffusa negli ambienti degli atleti. Nella nota si legge che a Garmisch “è rimasta vittima di una caduta sulla pista di rientro che portava a valle le concorrenti del supergigante femminile che è stato annullato sulla pista tedesca a causa della nebbia. La campionessa olimpica bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e si sta recando a Milano per essere sottoposta ad accertamenti da parte della Commissione Medica Fisi”. Un primo bollettino medico preoccupante per la 28enne stella della nazionale che in pratica è caduta nella discesa parallela a quella della gara. Le atlete stavano tornando dal cancelletto della partenza all'arrivo.

Proprio a Garmisch un anno fa Goggia aveva riportato la frattura che la costrinse a chiudere prima del previsto la stagione agonistica. E' ancora presto per capire l'entità dell'infortunio, ma certo arriva in una fase in cui l'atleta era in grande forma e si stava preparando per i mondiali di Cortina che inizieranno l'8 febbraio. Stando alle prime notizie sull'infortunio, pare che Goggia sia caduta sulla neve fresca ed abbia rotolato su se stessa per diverse volte, battendo persino il capo, ovviamente protetto dal casco.

E' stata subito soccorsa e a quanto pare portata via in barella. La speranza degli sportivi e di tutto l'ambiente azzurro è che l'infortunio si riveli meno grave del previsto e che la campionessa sia protagonista di un miracoloso recupero in vista della competizione iridata. Sofia Goggia stava vivendo la stagione più esaltante della sua carriera. Nel corso della Coppa del mondo 2020-21 aveva già conquistato quattro vittorie. Il 19 dicembre si era imposta nella discesa libera di Val d'Isère e si era ripetuta il 9 gennaio a Sankt Anton, il 22 a Crans Montana e il giorno dopo sulla stessa pista svizzera.

