Cagliari-Sassuolo 1-1, gol e highlights. A Joao Pedro risponde Boga all'ultimo secondo | Video

31 gennaio 2021 a

a

a

La sfida tra Cagliari e Sassuolo finisce 1-1, lasciando l'amaro in bocca ai padroni di casa, che sognavano il ritorno ai tre punti. I gol sono stati messi a segno da Joao Pedro al 75' e Boga al 94', come mostrano gli highlights dei video di seguito.

Partita combattuta quella in Sardegna, tra un Cagliari in caduta libera e un Sassuolo che ambisce ai piani nobili della classifica. I ragazzi di mister Eusebio Di Francesco hanno giocato una gara attenta e concreta, anche se erano visibilmente bloccati dalla paura di subire gol. La svolta sembrava essere arrivata ormai a tre quarti di gara, quando l'attaccante Joao Pedro ha insaccato con un bel colpo di testa su assist di Marin. Dopo il gol i padroni di casa hanno provato a congelare la gara con il Sassuolo che ha fatto di tutto per arrivare alla rete. Gioco nervoso e spezzettato, con anche due ammoniti tra gli ospiti nei minuti finali.

Ma quando tutto sembrava ormai finito, la zampata di Jeremie Boga, su assist di Brian Oddei, ha consentito ai neroverdi di Roberto De Zerbi di riportare il match in parità e tornare in Emilia con un punto prezioso. Dopo questa partita il Cagliari continua a navigare nei bassi fondi della classifica con 15 punti in venti gare giocate, a pari merito con il Torino, in piena corsa per non retrocedere e con una striscia negativa di risultati che non sembra vedere fine. Il Sassuolo, al contrario, si conferma all'ottava posizione con 31 punti, a cinque lunghezze dall'Atalanta che in questo momento occupa l'ultima posizione di classifica valida per una qualificazione alle competizioni europee del prossimo anno. I neroverdi, che non vincono dalla partita del 6 gennaio con il Genoa, sono attesi sabato prossimo dallo scontro casalingo con lo Spezia, oggi sconfitto in casa dall'Udinese.

Lazio-Sassuolo 2-1, gol e highlights: Milinkovic Savic e Immobile ribaltano la rete iniziale di Caputo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.