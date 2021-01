Crotone-Genoa 0-3, gol e highlights. Doppietta di Mattia Destro e Czyborra | Video

31 gennaio 2021 a

Crotone-Genoa finisce 0-3 per gli ospiti con i due gol di Mattia Destro, intervallati dalla rete di Czyborra, di cui mostriamo i video di seguito.

Notte fonda per il Crotone, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Incontro combattuto più di quello che il risultato lascerebbe supporre, tuttavia gli uomini di mister Davide Ballardini sono stati micidiali sotto porta. Le reti sono arrivate al 24' con Destro, lesto a ribadire in rete una serie di batti e ribatti in area, dopo una bella azione insistita degli ospiti.

Il raddoppio è arrivato cinque minuti dopo con un gran tiro al volo di Czyborra su assist di Davide Zappacosta. Il tris lo ha calato ancora una volta Destro al 50' su assist di Miha Zajc.

I rossoblù liguri vincono così una gara fondamentale in ottica salvezza, conquistando tre punti importanti proprio su una diretta concorrente e portandosi a 21 punti su venti gare giocate, a sei lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. Situazione diametralmente opposta per i ragazzi di Giovanni Stroppa, che si trovano a 12 punti in venti gare, a tre punti dal Torino terzultimo. In questo senso i calabresi non possono più concedersi passi falsi, anche se ora sono attesi da tre gare piuttosto difficili. Domenica prossima, infatti, andranno a giocare in casa del Milan, per poi ospitare il Sassuolo tra le mura amiche sette giorni dopo. Lunedì 22 febbraio, invece, faranno visita allo Juventus Stadium ai ragazzi di Andrea Pirlo. Il Genoa, al contrario, può rifiatare, guardando con maggior serenità ai prossimi impegni. Non che i ragazzi di Ballardini possano sentirsi tranquilli, essendo appena iniziato il girone di ritorno. Tuttavia il gioco e l'intesa tra i reparti stanno dando segni confortanti e le prossime gare potranno fornire ulteriori segnali in tal senso. Il Genoa ospiterà infattil il Napoli sabato prossimo al Ferrarsi, per poi andare a Torino, sponda granata, la settimana successiva.

