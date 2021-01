Atalanta-Lazio 1-3, gol e highlights. Decisivi Marusic, Correa, Pasalic e Muriqi | Video

31 gennaio 2021 a

Atalanta-Lazio finisce 1-3 grazie i gol di Marusic, Correa, Pasalic e Muriqi, di cui riportiamo i video per gli highlights. Partita come sempre ricca di gol ed emozioni tra le due squadre, che propongono un gioco offensivo e spregiudicato.

Parte subito bene la Lazio che al 3' segna con Marusic su assist di Radu.

Il raddoppio arriva al 51' con Joaquin Correa, servito da Immobile. Al '79 la rete dell'atalantino Pasalic sembra poter riaprire il match ma solo due minuti più tardi, in contropiede, Muriqi segna su assist di Pereira, condannando la "dea" alla sconfitta interna e allo stop dopo la grande vittoria della scorsa giornata sul Milan capolista.

La partita di oggi ha rappresentato quasi il "secondo atto" della sfida che si è giocata mercoledì 27 gennaio in occasione dell'incontro dei quarti di finale di Coppa Italia. In quell'occasione si verificò una partita rocambolesca, con gol ed emozioni da entrambe le parti. Vinse l'Atalanta per 3-2 dopo essere passata in vantaggio al 7' con Djimsiti, salvo poi essere ribaltata dai gol di Muriqi e Acerbi al 17' e al 34'; prima dell'intervallo il pari dei padroni di casa con Malinovski al 37'.

Nella ripresa nerazzurri di nuovo avanti con Miranchuk al 57' e, dieci minuti dopo, Duvan Zapata avrebbe potuto chiudere definitivamente l'incontro, ma il calcio di rigore assegnato dall'arbitro e tirato dall'attaccante colombiano, è stato parato dal portiere biancoceleste Reina. Fase finale palpitante con ribaltamenti di fronte e occasioni da una parte e dall'altra, ma alla fine sono stati i ragazzi di Gianpiero Gasperini a conquistare il passaggio del turno. Ora gli orobici sono attesi mercoledì prossimo in casa del Napoli, per l'andata della semi finale del torneo. La vittoria in Coppa Italia garantisce la partecipazione alla prossima Europa League, nonché la possibilità di disputare la Supercoppa Italiana contro la vincente del campionato di Serie A.

