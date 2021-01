Spezia-Udinese 0-1, gol e highlights: decide il rigore di De Paul | Video

31 gennaio 2021 a

Spezia-Udinese finisce 0-1 per gli ospiti, che ottengono tre punti importanti in Liguria in una partita combattuta e sofferta. Il gol decisivo è stato segnato su rigore al 52' da Rodrigo De Paul, come mostrato nel video qui sotto.

Partita avara di emozioni per due club in cerca di punti per centrare il rispettivo obiettivo stagionale, quello della salvezza. Alla fine la spuntano i ragazzi di Luca Gotti che, dopo i due punti raccolti in altrettanti scontri casalinghi con Atalanta e Inter, riescono a centrare il bottino pieno. Decisivo il fallo di Chabot su Deulofeu al minuto 52: De Paul dal discetto non sbaglia e sigla il gol vittoria. I friulani così ritrovano continuità di risultati e salgono a 21 punti in classifica su venti partite giocate. Resta invece a 18 punti lo Spezia di mister Vincenzo Italiano, che dopo le belle prestazioni della squadra in casa del Napoli in campionato e poi in Coppa Italia, primo tempo a parte, fa un passo indietro sul fronte del gioco e della concretezza sotto porta, soprattutto dal momento che lo Spezia giocava in casa contro una diretta concorrente.

Nel prossimo turno lo Spezia dovrà affrontare il Sassuolo in trasferta (6 febbraio) e poi ospitare i campioni d'inverno del Milan. Udinese invece attesa dal match casalingo con il Verona (7 febbraio) e poi dall'insidiosa trasferta di Roma contro i giallorossi del 14 febbraio. Nel pomeriggio si giocano anche altre tre gare: Atalanta-Lazio, remake del recente quarto di finale di Coppa Italia, Crotone-Genoa e Cagliari Sassuolo. Alle 18, invece, è la volta di Napoli-Parma mentre chiude il programma della giornata di Serie A la sfida serale tra Roma e Verona. In settimana, poi, spazio di nuovo alla Coppa Italia: martedì si gioca Inter-Juventus e l'indomani Napoli-Atalanta, entrambe con calcio di inizio alle ore 20.45 e diretta in chiaro su Rai 1.

