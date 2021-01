Perugia-Arezzo: le probabili formazioni, orario, diretta streaming e tv. Caserta sposta Elia nel tridente

Tanti assenti tra i biancorossi: Melchiorri, Murano, Minesso, Crialese, Monaco e Rosi. Convocato l'ultimo arrivato Di Noia

Domenico Cantarini 31 gennaio 2021 a

a

a

Vietato finire in testacoda. È un derby. A porte chiuse, ma a cuore aperto. È una sfida contro l’ultima della classe e il Perugia, con la vetta sempre nel mirino, è obbligato a vincere. La prima del girone di ritorno al Curi è il ribattezzato 'lunch match' (ore 12.30) e il Grifo è chiamato a 'cucinare' a dovere l’Arezzo di Stellone. Non possono esserci interferenze tra i biancorossi di Caserta e i tre punti. Ma “il risultato viene attraverso il gioco - ha detto il tecnico del Perugia alla vigilia -. Questo significa saper interpretare la partita perché non tutti gli avversari sono uguali. È un derby, è una partita molto sentita e vogliamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. La classifica, per me, non conta. Dobbiamo essere più forti degli infortuni”.

Calciomercato, il Perugia cambia portiere: arriva Minelli, in partenza Baiocco. E Fulignati può prolungare il contratto

Caserta ha perso pezzi nelle ultime settimane. Sono infortunati Melchiorri (“difficile possa recuperare per Cesena, vediamo…”), Minesso, Murano, Crialese, Rosi e Monaco. Hanno recuperato Sgarbi e Moscati, in più c’è l’ultimo arrivato Di Noia “che darà una grande mano ma è un passetto indietro rispetto alla condizione dei compagni”. Dalla cintola in giù prevista la conferma della squadra di Fano, più il rilancio di Cancellotti come terzino destro. ‘Scivola’ in attacco Elia per completare il tridente con Vano e Falzerano. “Davanti abbiamo meno scelte” e il 4-3-3 biancorosso stavolta è più vicino al sistema classico. L’Arezzo è reduce dalla prima gara (ko con la Feralpisalò 2-3) dopo l’esonero di Camplone e l’arrivo di Stellone. Si presenta a Perugia senza Sbraga e Cherubin in difesa e Arini a centrocampo. Probabile il 4-4-2 amaranto con l’ex Cutolo e Piu in attacco. Nei posticipi del sabato frenata del Sudtirol e sconfitte per Modena e Cesena. Partita in diretta streaming su Eleven Sports e Teletruria, in tv su Sky.

Le probabili formazioni: PERUGIA (4-3-3): Fulignati; Cancellotti, Sgarbi, Angella, Favalli; Sounas, Burrai, Vanbaleghem; Elia, Vano, Falzerano (A disp: Baiocco; Bocci; Negro, Moscati, Di Noia, Kouan, Konate, De Marco, Lunghi, Bianchimano) All. Caserta. AREZZO (4-4-2): Sala; Luciani, Borghini, Kodr, Karkalis; Belloni, Altobelli, Di Paolantonio, Di Grazia; Cutolo, Piu. All. Stellone. ARBITRO: Frascaro di Firenze. La classifica Sudtirol 41*; Modena* 39; Perugia 37; Padova 37; Sambenedettese* 36; Cesena* 35; Mantova 32; Feralpisalò 32; Triestina* 32; Virtus Verona* 32; Matelica 31; Carpi 24; Gubbio* 23; Fermana* 23; Legnago* 22; Vis Pesaro* 21; Imolese* 16; Fano 16; Ravenna* 15; Arezzo 10. (*una gara in più).

L'Arezzo verso il derby di Perugia (in tv su Sky). Mercato, dossier arbitri e tessera a Pavanel

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.