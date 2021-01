Spezia-Udinese, probabili formazioni e dove verderla in tv. Llorente verso l'esordio

30 gennaio 2021 a

Spezia-Udinese è il lunch match di domenica 31 gennaio valido per la prima giornata di ritorno. Si tratta di uno scontro diretto tra due squadre che ambiscono prima possibile alla tranquillità. Calcio d'inizio alle 12.30 allo stadio Picco di La Spezia. In palio ci sono tre punti pesanti per la salvezza. Sono entrambe a 18 punti in classifica a soli 4 punti dalla zona calda. troppo pochi per dormire tranquilli.

Serie A, il Milan vince ancora: blitz a Bologna (2-1) con Rebic e Kessie I Video

Lo Spezia sarà ancora orfano di Nzola e del giovane Piccoli che si è infortunato nell'ultima gara di serie A contro la Roma poco dopo essere andato a segno. In avanti dunque Italiano potrebbe schierare Galabinov (che all'andata firmò una doppietta) insieme a Gyasi e Farias. In mediana Maggiore sarà schierato al posto di Pobega fermo ai box insieme ai confermati Agoumé e Estevez. Sulle corsie basse a sinistra ci sarà Vignali mentre a destra si giocano una maglia Marchizza e Bastoni. Lo Spezia proorrà il suo calcio proposito che nelle ultime settimane ha consentito alla squadra di eliminare la Roma dalla Coppa Italia per poi ben figurare nel turno successivo con il Napoli.

L'Udinese potrebbe schierare dal primo minuto il nuovo arrivato Llorente. Prende il posto di Lasagna ceduto al Verona. In ogni caso ci sarà incertezza fino all'ultimo perché Gotti potrebbe schierare anche Nestorovski. In avanti l'altra punta sarà Deulofeu. In regia si contendono una maglia Arslan e Madragora. In difesa torna Nuytinck, mentre Bonifazi prende il posto dello squalificato Samir. All’andata la spuntarono i liguri 0-2, grazie a una doppietta di Galabinov che, dopo essere sceso nelle gerarchie di Italiano, nelle ultime settimane è tornato protagonista. Queste le probabili formazioni. Spezia: Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoume, Maggiore; Gyasi, Galabinov, Farias. All. Italiano Udinese: Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu; Llorente. All. Gotti. Diretta tv: ore 12.30 Dazn (canale 209 di Sky).

