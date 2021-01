Inter-Benevento 4-0, gol e highlights. Autorete di Improta, poi Lautaro e doppietta di Lukaku

30 gennaio 2021 a





Tutto facile per l’Inter, che a San Siro supera il Benevento 4-0. Al 7’ autogol di Improta, che devia nella propria porta una punizione di Eriksen schierato da Antonio Conte titolare e regista. Nella ripresa l'Inter travolge i sanniti di Pippo Inzaghi, dopo un gol annullato al 47’ per fuorigioco a Lautaro Martinez, è lo stesso attaccante nerazzurro a portare sul 2-0 l’ Inter con un sinistro che supera il portiere del Benevento Montipò. Un altro gol annullato all’ Inter, per fuorigioco di Hakimi al 65’, precede di poco il tris dei nerazzurri, che un minuto dopo si portano sul 3-0 con Lukaku. Quest’ultimo realizza anche il 4-0 al 79’ su assist di Sanchez.

