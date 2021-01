Inter-Benevento: le formazioni ufficiali. Eriksen titolare in cabina di regia

30 gennaio 2021 a

a

a

Il sabato della Serie A, oggi 30 gennaio 2o21, si chiude con la sfida a San Siro tra i padroni di casa dell'Inter e il Benevento, gara valida per la ventesima giornata del campionato. I nerazzurri, reduci dalla battaglia con il Milan in Coppa Italia, vogliono ripartire e tornare a macinare punti dopo il deludente pareggio contro l'Udinese; il Benevento dal canto suo ha intenzione di continuare a stupire e consolidare la sua classifica. ArbitraPasqua di Tivoli.

Serie A, la Juve vince ancora: blitz a Marassi, Sampdoria ko 2-0 I Video

Conte insiste con Eriksen nel nuovo ruolo di regista: il danese non è mai rientrato nelle grazie del tecnico nerazzurro ma in queste ultime settimane è arrivata la svolta nel ruolo e chissà che il gol decisivo segnato nei quarti di finale di Coppa Italia, contro il Milan, non possa essere stato la scintilla. Eriksen arrivato nello scorso mercato invernale sembrava destinato a cambiare le sorti dell'Inter ma dopo un anno, in realtà, non ha mai inciso. Ora però Conte ha studiato un nuovo ruolo per lui e oggi rappresenta un test davvero importante per il danese, trequartista o comunque centrocampista offensiva nell'esperienza precedente con il Tottehnam di Pochettino. Difficilmente, quando mancano poco piiù di 48 ore alla fine del mercato, Eriksen lascerà Milano nonostante non manchino i club interessati alle sue prestazioni. La partita stasera è in diretta tv su Dazn (numero 209 del digitale terrestre).

Torino-Fiorentina 1-1, gol e highlights: Belotti risponde a Ribery. I viola finiscono in nove

Le formazioni ufficiali: INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Conte. BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Ionita, Viola, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi. ARBITRO: Pasqua di Tivoli. Dopo questa sfida l'Inter sarà impegnata di nuovo in Coppa Italia: in semfinale incontrerà la Juventus e martedì è in programma la gara di andata. I nerazzurri martedì hanno superato il turno contro il Milan proprio grazie a una magia di Eriksen.

Serie A, il Milan vince ancora: blitz a Bologna (2-1) con Rebic e Kessie I Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.