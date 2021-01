Calciomercato, il Perugia cambia portiere: arriva Minelli, in partenza Baiocco. E Fulignati può prolungare il contratto

30 gennaio 2021 a

a

a

"Ac Perugia calcio comunica l’acquisizione a titolo definitivo dalla società Spal le prestazioni del calciatore Stefano Minelli, portiere classe 1994. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021". Con questa nota il Grifo ha ufficializzato ieri il rinnovo del parco portieri.

https://www.acperugiacalcio.com/comunicato-ufficiale-minelli-del-perugia/?fbclid=IwAR3BxCW5UTuAxYwueNg0hGLeHdwx_ZSf4LroARuf26DNuElu6dtyNr_3pN8

In partenza c'è Paolo Baiocco. Per Andrea Fulignati invece sembra vicino il prolungamento del contratto fino al 2024. Minelli arriva con un bel bagaglio di esperienza per giocarsi la maglia da titolare e l'eventuale prolungamento. In carriera ha indossato le maglie di Brescia e Padova, totalizzando 147 presenze in Serie B e 29 in Lega Pro. In queste ultime ore di mercato le strategie del club biancorosso sono in evoluzione.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.