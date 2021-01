Ternana-Paganese 3-1, fugona rossoverde: +11 sul Bari

Foto: foto principi

Partipilo e Falletti nel primo tempo, Raicevic nella ripresa dopo il gol ospite di Cesaretti

30 gennaio 2021 a

L'inarrestabile Ternana rispetta il copione e fa fuori anche la Paganese. Al Liberati finisce con un secco 3-1. Alla fine Lucarelli non è soddisfatto ma cosa volete dire a una squadra che sa solo vincere e ora è addirittura a 11 punti di vantaggio dal Bari inciampato a Teramo. Partita mai in discussione e dopo 27' già praticamente archiviata dai gol di Partipilo (9') e Falletti su rigore (27') concesso per fallo su Raicevic. Nella ripresa, vero, l'ex Gubbio Cesaretti ha provato a riaprire la sfida (2') ma Raicevic, complice una deviazione della difesa campana, ha subito rimesso le cose a posto (6'). Lucarelli rimprovera ai suoi poca intensità ma la squadra continua a macinare record su record e ormai non si vede come il Bari possa impensierirla.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli 6,5; Defendi 6,5, Boben 6,5, Kontek 7, Salzano 6,5; Proietti 6,5, Palumbo 6,5 (1’ st Paghera 6,5); Partipilo 7 (29’ st Peralta 6,5), Falletti 7,5 (40’ st Damian sv), Torromino 6 (29’ st Frascatore 6); Raicevic 6,5 (32’ st Ferrante 6,5). (A disposizione: Vitali, Mammarella, Furlan, Vantaggiato, Russo, Laverone, Bergamelli). All.: Lucarelli 7

