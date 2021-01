Gubbio-Samb 1-2 tra papere, autogol e rete finale di D'Angelo

I rossoblù in vantaggio e in superiorità numerica si fanno ribaltare dai marchigiani

30 gennaio 2021 a

a

a

Contro la Samb è gara segnata anche se il Gubbio, per la verità, stavolta ci ha messo del suo. In vantaggio 1-0 e in superiorità numerica (espulsione di De Ciancio per doppia ammonizione al 59') si è fatto prima raggiungere (68') e poi superare nel finale (85') da un gol di testa firmato D'Angelo su azione susseguente a calcio d'angolo. La gara è stata caratterizzata da errori marchiani, da una parte e dell'altra. Ha iniziato la Samb che regala al Gubbio il gol del vantaggio. Tiro senza troppe pretese di Pasquato da 25 metri con il porteire Nobile che si fa piegare le mani (17'). I rossoblù ringraziano ma non sanno chiudere la gara nonostante due buone chance nelle ripartenze affidate a Pasquato. In rapida successione sbagliano prima De Silvestro (42') con un piattone fuori misura dal limite, poi Gomez che si attarda in area. In finale di tempo nell'angolo guadagnato da un buono spunto di De Silvestro i rossoblù reclamano un fallo di mano in area Samb, ma l'arbitro manda tutti a bere un tè caldo.

Nella ripresa (50') Munoz prende il posto di Signorini infortunato. La Samb è in dieci uomini ma Torrente non si fida e preferisce un atteggiamento più prudente per tenere a bada l'argentino Botta (67'). Cinaglia prende il posto di De Silvestro. Il passaggio al 3-5-2 non paga e subito dopo arriva l'altro errore grossolano di giornata: cross innocuo di Botta da destra e Formiconi non riesce a fare di meglio che buttare la palla nella propria rete (68'). Torrente prova a rimediare e cambia ancora: dentro Pellegrini ed esordio per il neo acquisto Fedato. Fuori Sainz Maza e Pasquato e passaggio al vecchio e caro 4-3-3. Ma le cose migliori continua a farle la Samb. Bacio Terracino entrato nel corso della ripresa costringe Cucchietti a un salvataggio in corner. E' il preludio al gol di D'Angelo lasciato libero di colpire in area eugubina.

Finisce 1-2 con il quinto successo marchigiano al Barbetti negli ultimi 6 anni. Ma stavolta molte responsabilità sono del Gubbio.

Così in campo al 1'

GUBBIO (4-3-1-2) Cucchietti; Formiconi, Signorini, Uggè, Ferrini; Oukhadda, Malaccari, Sainz Maza: Pasquato; De Silvestro, Gomez. All. Torrente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.