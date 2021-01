Bologna-Milan 1-2, gol e highlights: a segno Rebic e Kessie, poi Poli

30 gennaio 2021 a

a

a

Il Milan non si ferma in campionato e vince 2-1 a Bologna nella gara valida per la ventesima giornata di Serie A. I rossoneri salgono così a 46 punti, momentaneamente a +5 sull’Inter seconda. Gli emiliani invece rimangono fermi a 20.

Il Milan non è stato impeccabile ma alla fine ha vinto. Ci sono voluti due rigori a Bologna: uno sbagliato da Ibra (il secondo lo ha lasciato allo specialista Kessie) e sulla respinta dello svedese ha segnato Rebic. Il secondo realizzato dall’ivoriano. Dopo tre sconfitte in cinque partite (una di Coppa), la capolista non ha molla il primato. La squadra di Pioli ha cominciato bene, poi ha subito diversi pericoli. Li ha sventati tutti Donnarumma. Anche nella ripresa, Bologna attivo, ma impreciso: il raddoppio rossonero gli ha tagliato le gambe. Il gol di Poli ha riaperto la gara nel finale, ma il Milan, grazie a Donnarumma, ha salvato il risultato.Con Mihajlovic che sicuramente avrà qualcosa da dire ai suoi giocatori che hanno sbagliato davvero occasioni molto comode. La vittoria del Milan a Bologna conferma comunque che alcune sconfitte sono state incidenti di percorso, ma che i rossoneri sono sempre in grado di restare in sella, in qualche modo, anche rischiando come al Dall’Ara.

Torino-Fiorentina 1-1, gol e highlights: Belotti risponde a Ribery. I viola finiscono in nove

La cronaca: Rebic sblocca il risultato al 26’ dopo un rigore sbagliato di Ibrahimovic, poi nella ripresa Kessie - sempre dagli undici metri - trova il 2-0. Nel finale Poli riapre i giochi, ma il risultato non cambia più. Gli emiliano restano fermi a quota 20 punti e infilano così un'altra sconfitta. "Abbiamo mollato un po' nel finale ma queste partite sono così: bisogna soffrire ma credo che la vittoria sia meritata" le parole di Rafael Leao dopo il successo del Milan. Sui rigori: "Abbiamo tanti giocatori di qualità che possono segnare, chi fa gol è sempre importante".

Un altro allenatore italiano per il Real Madrid? La soluzione in caso di esonero di Zidane

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.