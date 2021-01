Sampdoria-Juventus: probabili formazioni, orario e diretta tv. Le scelte di Ranieri e Pirlo

30 gennaio 2021 a

La Juventus vuole continuare a correre dopo le vittorie in Supercoppa (con il Napoli), in campionato (con il Bologna) e in Coppa Italia (con la Spal). Un passaggio cruciale è la trasferta odierna in casa della Sampdoria è di quelle trappola avendo, la squadra dell'ex Ranieri, già fatto diversi scalpi importanti (Inter su tutti). Blucerchiati senza Gabbiadini, bianconeri privi di Dybala (ancora infortunato) e di Kulusevski (infortunato). Se la coppia offensiva è quasi obbligatoria per Pirlo, possibilità di scelta negli altri reparti. In difesa ballottaggio tra De Ligt e Chiellini con l'olandese, reduce dal rientro post Covid, che potrebbe lasciare spazio all'esperto capitano tornato in buona forma come apprezzato nelle partite disputate dai bianconeri nel mese di gennaio. Danilo sarà preferito ad Alex Sandro sulla corsia sinistra mentre in mezzo al campo verrà data continuità ad Arthur e al jolly polivalente McKennie.

La gara tra Sampdoria e Juventus è in programma alle ore 18 allo stadio Ferraris di Genova sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251), oltre che sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv. Bianconeri che non si fermeranno perché martedì è di nuovo tempo di Coppa Italia con il remake della sfida con l'Inter che in campionato costò una pesante sconfitta alla banda di Pirlo. Sconfitta dalla quale poi la Juventus è ripartita vincendo un trofeo e ritrovando subito continuità di risultati e vittorie.

Le probabili formazioni. SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella. (A disposizione: Ravaglia, Letica, Tonelli, Regini, Ferrari, Leris, Ekdal, Damsgaard, Askildsen, Ramirez, Verre, Torregrossa). All. Ranieri. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. (A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Ligt, Alex Sandro, Demiral, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Rabiot, Fagioli, Bernardeschi). All. Pirlo. ARBITRO: Fabbri di Ravenna.

