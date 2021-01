Real Madrid, c'è Allegri in pole per la panchina dei blancos in caso di esonero di Zidane

30 gennaio 2021 a

Real Madrid, c'è Max Allegri nel futuro della panchina dei "blancos". Secondo quanto riportano i media spagnoli, il presidente Florentino Perez starebbe pensando all'ex allenatore della Juventus come sostituto di Zinedine Zidane in caso di esonero o al termine della stagione.

Dopo Fabio Capello e Carlo Ancelotti, un altro allenatore italiano potrebbe quindi prendere le redini del Real Madrid. Secondo il giornale "Sport", in particolare, il futuro di Zinedine Zidane è più incerto che mai. L’uomo delle tre Champions consecutive sembra aver perso il sostegno dei tifosi, delusi dall’immobilismo tattico e dalla gestione dei nuovi acquisti: aumentano insomma i dubbi sul fatto che Zizou possa essere all’altezza del necessario processo di rinnovamento che a fine stagione sarà inevitabile.

Ecco perchè, soprattutto non ci dovesse essere un salto di qualità in quest'ultima parte, decisiva della stagione, il suo destino potrebbe essere segnato. E a quel punto Perez tornerebbe su Allegri, già corteggiato in passato dopo il primo addio di Zidane, e fermo dall’addio alla Juventus a fine stagione 2018-19. L’ex tecnico bianconero avrebbe infatti respinto diverse offerte, aspettando di capire cosa succederà a Madrid. Allegri in questi giorni è stato accostato anche alla panchina della Roma, dopo la serie di sconfitte maturate da Fonseca, a partire dal 3-0 subito nel derby con la Lazio, ma per ora il club giallorosso non sembrerebbe intenzionato a risolvere anzitempo il suo contratto. Sirene inglesi volevano anche Allegri sulla panchina del Chelsea quale erede di Lampard, ma il tecnico livornese sta ancora aspettando la proposta giusta. E, di certo, quella di una panchina prestigiosa quale quella madridista, lo riporterebbe al vertice del calcio europeo e mondiale, con la possibilità di avere una squadra e una società in grado di competere su tutti i fronti. Quello che era riuscito a fare anche con la Juventus, con cinque scudetti e due finali di Champions Leaugue perse.

