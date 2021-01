Luna Rossa batte American Magic 4-0 e va in finale della Prada Cup

30 gennaio 2021 a

a

a

Luna Rossa batte American Magic 4-0 nella semifinale di Prada Cup e guadagna il pass per la finale della competizione di vela. Luna Rossa Prada Pirelli torna così protagonista della manifestazione e si riprende con forza la scena con le quattro vittorie consecutive che valgono la vittoria nel penultimo turno della competizione. Il team italiano era reduce dalle prime due vittorie già ottenuto sull'imbarcazione rivale.

Partenza "spaziale" di Luna Rossa nella semifinale della Prada Cup: 2-0 su American Magic

Servivano però altre due vittorie per conquistare il pass per l'ultimo step della Prada Cup contro Ineos Team Uk, che già aveva condannato Luna Rossa a disputare la semifinale dopo la sconfitta rifilata al team italiano. Gli americani, che avevano già vinto la loro gara contro il tempo dopo che il loro AC 75 era quasi affondato due settimane fa, dovevano disputare una prova perfetta per ritrovare la velocità necessaria a vincere almeno una prova e restare così in gioco nella semifinale. In realtà non c’era nulla che potessero fare.

Prada Cup, Luna Rossa cede agli inglesi e dovrà affrontare la semifinale

Luna Rossa ha vinto le partenze ed è sempre stata più veloce, sicura, stabile. Senza una vera pressione da parte dei rivali, il team dell'imvarcazione italiana non ha commesso errori e ha conquistato i due punti. Luna Rossa si è dimostrata affidabile e ben preparata in ogni condizione, una barca diversa da quella che aveva subito gli avversari nei Round Robin. Le previsioni di vento molto leggero si sono rivelate errate e sul campo ha soffiato una brezza stabile da nord est, con una intensità di 12-16 nodi che ha consentito al Comitato di far partire le due regate in orario sul campo A. American Magic è il primo team a essere eliminato dalla Prada Cup. Luna Rossa Prada Pirelli invece accede alla finale che inizia il 13 febbraio. Si correrà al meglio di 13 regate, vince il primo che conta sette vittorie e potrà incontrare Emirates Team New Zealand.

American Cup si ribalta e Luna Rossa porta a casa la regata

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.