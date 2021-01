Torino-Fiorentina 1-1, gol e highlights: Belotti risponde a Ribery. I viola finiscono in nove

29 gennaio 2021 a

Il Torino non riesce a centrare la vittoria: con la Fiorentina finisce 1-1 nell’anticipo della ventesima giornata di Serie A. Allo stadio Grande Torino, i granata non invertono il trend di una stagione in salita ma riescono a raddrizzare una gara quasi compromessa.

In inferiorità numerica per l’espulsione di Castrovilli, gli uomini di Prandelli passano in vantaggio al 67’ con Ribery. Viola addirittura in nove, quando Milenkovic rimedia il cartellino rosso dopo un testa a testa con Belotti. Ed è proprio il centravanti del Toro all’88’ a rimettere in carreggiata la partita, firmando almeno il pareggio. Ma è un pari che i granata non possono che accogliere con rimpianti considerata la mezz’ora giocata in 11 contro 10 e i venti minuti contro un avversario ridotto in nove. Ancora una volta i granata, che vincono la sfida dei legni (palo di Vlahovic, traverse di Zaza e Singo) mancano la prima vittoria casalinga. Nicola conquista il secondo punto della sua gestione, ancora una volta in rimonta e si porta a +1 sul Cagliari terz’ultimo.

La Fiorentina sblocca il risultato con una grande azione sull’asse Bonaventura-Ribery: il francese, servito in area dall’ex Milan, supera Sirigu e insacca (67’). Ma la squadra viola, poco dopo, incassa un’altra espulsione dopo quella di Castrovilli (fallo su Lukic lanciato a rete): tra Milenkovic e Belotti volano scintille, il serbo finisce sotto la doccia per una testata al Gallo. Prandelli deve sacrificare Ribery per un difensore, Igor. Il forcing del Toro frutta il pareggio, a due minuti dal 90’: lo firma la zampata in scivolata di Belotti, lasciato solo da Pezzella, sul traversone di Verdi. La Fiorentina resiste eroicamente nei sette minuti di recupero, il Toro non completa la rimonta. "Difficile commentare gli ultimi minuti di questa partita, in nove diventa tutto complicato ma devo ringraziare i miei giocatori perchè hanno lottato e cercato di portare a casa i tre punti" le parole di Cesare Prandelli.

