Lukaku-Ibrahimovic: una giornata di squalifica per tutti e due. Ma ora entra in gioco la Procura federale: acquisito il referto arbitrale

29 gennaio 2021 a

a

a

Un turno di squalifica per Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Così ha deciso il giudice sportivo Alessandro Zampone per l’ormai nota lite durante il derby di Coppa Italia, finito 2-1 per l’Inter e con l’espulsione dal campo di Ibrahimovic. Nello stesso provvedimento il giudice ha decretato uno stop anche per Palomino dell’Atalanta, Hakimi (Inter), e Kessie (Milan).

Coppa Italia, tra Lukaku e Ibrahimovic finisce in rissa. Derby Inter-Milan con scintille I Video

I due avevano scatenato una rissa durante la partita tra Milan e Inter. Lukaku dopo un fallo subito si era scagliato contro Alessio Romagnoli scatenando però l'intervento di Ibra. I due arrivati testa a testa, se si sono reciprocamente insultati. Nel comunicato si legge che lo svedese è stato squalificato per “doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. L'attaccante belga, che era diffidato, è stato squalificato “per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (seconda sanzione)”.

Coppa Italia, Inter-Milan 2-1. Ibra e Lukaku rissa e gol, poi il gioiello di Eriksen I Video

Ma la Procura federale ha deciso di acquisire il referto arbitrale per accertare quali condotte siano state segnalate dal giudice sportivo in merito al caso Ibrahimovic-Lukaku. "Non è stata una bella immagine e va messa in discussione sotto diversi punti di vista. Sotto il profilo regolamentare il direttore di gara avrà evidenziato quanto visto in campo. Per quanto riguarda l’evolversi, la Procura acquisirà il referto del Giudice Sportivo per capire a cosa si riferisce questa squalifica. Se non dovessero emergere indicazioni a fatti specifici o a frasi, credo che su questo il procuratore adotterà i provvedimenti più opportuni" è quanto ha sottolineato il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, in merito allo "scontro Lukaku-Ibrahimovic" di Coppa Italia a margine del Consiglio federale. Insomma potrebbe anche non essere finita qui lo scontro tra i due gigante delle squadre milanesi con l'Inter che nell'imminente semifinale di Coppa Italia contro la Juventus non avrà a disposizione Lukaku per la gara di andata.

Coppa Italia, ufficializzate le date delle due semifinali: ecco quando si gioca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.