Coppa Italia, Inter-Juventus e Napoli-Atalanta: il 2 e 3 febbraio le date ufficiali delle semifinali

29 gennaio 2021 a

a

a

Coppa Italia, ufficializzate le date delle due semifinali che vedranno contrapposte Inter e Juventus e Napoli e Atalanta. La prima sfida, il "derby d'Italia" si giocherà martedì 2 febbraio allo stadio Meazza, mentre il confronto tra partenopei e orobici si disputerà la sera seguente. Entrambe le gare si svolgeranno con calcio di inizio alle ore 20.45 e saranno trasmesse in diretta su Rai 1.

La Juve batte la Spal 4-0 e vola in semifinale di Coppa: gol e highlights | Video

Il ritorno si giocherà la settimana seguente, ovviamente a campi invertiti. Quello della semifinale è l'unico turno della coppa nazionale che si gioca con andata e ritorno; tutte le partite disputate finora, come sarà naturalmente anche la finale, si sono giocate su turno secco, con supplementari e rigori, in caso di partità nei tempi regolamentari. L'Inter arriva a questa fase del torneo dopo aver battuto il Milan 2-1 in rimonta, con gol decisivo su punizione al 97' da parte di Eriksen, dopo essere passati in svantaggio per il gol di Ibrahimovic, poi pareggiato da Lukaku dal dischetto. La Juventus, invece, ha superato agevolmente la Spal con un secco 4-0: due gol per tempo firmati da Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa. Il Napoli per conquistare la semifinale ha battuto lo Spezia 4-2 allo stadio Maradona, ipotecando la qualificazione già nel primo tempo, terminato 4-0.

Il Napoli si vendica dello Spezia: 4-2 in Coppa e semifinale con l'Atalanta | Video

Più combattuto il match che ha visto l'Atalanta di Gasperini trionfare sulla Lazio: il 3-2 finale ha visto rimonte e controrimonte, con un rigore sbagliato da Zapata. Una gara ricca di emozioni in cui ad avere la meglio sono stati i padroni di casa. Il vincitore della Coppa Italia, infine, ha diritto alla qualificazione diretta nella prossima Europa League (a prescindere dal piazzamento in campionato), nonché a disputare la Supercoppa italiana, sfidando la vincitrice del campionato di Serie A. Nell'ultima edizione di questa coppa, la Juventus ha battuto il Napoli per 2 reti a zero.

Coppa Italia, Atalanta in dieci batte la Lazio (3-2) e vola in semifinale | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.