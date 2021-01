Douglas Costa, il Milan ci pensa. Ma l'ostacolo è l'ingaggio dell'esterno di proprietà della Juventus

29 gennaio 2021 a

Douglas Costa nel mirino del Milan. Il club rossonero starebbe pensando all'esterno del Bayern Monaco, ma di proprietà della Juventus, per rinforzare il proprio organico. E potrebbe trattarsi di uno dei colpi più clamorosi di questa finestra di calciomercato.

Così, dopo aver tesserato per i prossimi sei mesi l'attaccante Mario Mandzukic, ex bandiera bianconera, un altro ex juventino potrebbe arrivare sulla sponda rossonera di Milano. Costa sta deludendo al Bayern Monaco, dove è tornato in prestito con diritto di riscatto dopo tre anni sotto la mole. Le sue prestazioni non brillanti, unite a problemi fisici, lo stanno spingendo ai margini del club che domina la Bundesliga ormai da anni e così si starebbe guardando intorno. L'ostacolo maggiore per un suo trasferimento al Milan è però rappresentato dall'ingaggio percepito dal campione brasiliano: sei milioni all'anno che per un trentenne non al top della forma fisica costituiscono un problema non da poco. Costa tuttavia vuole giocare con continuità e non disdegnerebbe un rientro in Italia dopo la seconda parentesi tedesca, finora tutt'altro che entusiasmante.

Naturalmente l'operazione dovrebbe essere "benedetta" dalla Juventus, probabilmente poco incline in questa fase della stagione a rafforzare la squadra prima in classifica con un calciatore che, se in buone condizioni fisiche, è in grado di "spaccare" le partite e disputare prestazioni di assoluto livello, vista soprattutto la sua abilita nel dribbling e nel saltare l'uomo, nonché per la velocità che gli è valsa il soprannome di "flash". Ma i rossoneri potrebbero affrontare anche questo sforzo economico per realizzare il sogno di tornare a conquistare il tricolore in una stagione dove, freschi del titolo di "campioni di inverno", sembrano aver trovato una quadra di gioco e di solidità di squadra con il gruppo guidato da mister Stefano Pioli, che vede giocatori di carisma ed esperienza - Ibrahimovic su tutti - vicini a un gruppo di giovani dalle grandi potenzialità.

