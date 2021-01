Napoli-Spezia 4-2: i gol dei quarti di finale di Coppa Italia | Video

28 gennaio 2021 a

Napoli-Spezia finisce 4-2 per i padroni di casa che si vendicano della sconfitta casalinga in campionato patita proprio ad opera dei ragazzi di Vincenzo Italiano e staccano il pass per la semi finale di Coppa Italia, dove incontreranno l'Atalanta.

Partita virtualmente decisa già nel primo tempo, dove i partenopei segnano quattro volte e ipotecano il match. I gol, di cui di seguito mostriamo i video, sono stati messi a segno al 5' da Koulibaly, al 20' da Lozano, al 30' da Politano e al 40' da Elmas. Dominio assoluto nel primo tempo da parte dei padroni di casa, con uno Spezia quasi irriconoscibile rispetto alla squadra tenace e combattiva che si vede in campionato.

Nella ripresa, due gol in quattro minuti da parte degli ospiti, a segno al 70' e al 73' con Gyasi e Acampora.

Gli azzurri di mister Rino Gattuso centrano così un successo scaccia crisi, mettendosi alle spalle il 2-0 incassato con la Juventus in Supercoppa italiana e il 3-1 del Bentegodi, in casa del Verona. Una situazione che aveva destato anche qualche preoccupazione in casa azzurra, con voci di esonero per mister Gattuso e interessamento - come eventuali sostituti - per uno tra Spalletti e l'ex Rafa Benitez. Nella prossima partita la prova del nove per il rilancio delle ambizioni dei campani, con il match casalingo contro il Parma, in programma domenica 31 gennaio alle ore 18. Ora il Napoli è atteso dalla doppia sfida con i nerazzurri di mister Giampiero Gasperini, reduce dal rocambolesco successo per 3-2 contro la Lazio. Nell'altra semifinale, invece, lo scontro sarà tra Inter e Juventus. Come da regolamento, il vincitore della Coppa Italia accede di diritto alla prossima Europa League, nonché sarà lo sfidante del vincitore del campionato di serie A per la conquista della Supercoppa Italiana.

