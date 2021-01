Cristiano Ronaldo e Georgina, fuga d'amore a Courmayeur: violata la zona arancione. Rischio multa, indagano i carabinieri

28 gennaio 2021 a

Accertamento dei carabinieri su Cristiano Ronaldo e sulla sua compagna Georgina Rodriguez. I festeggiamenti del compleanno della splendida modella, che nella giornata di ieri, mercoledì 27, ha compiuto 27 anni, rischiano di finire male. Se non altro con una pesante multa che il campione della Juventus sarà costretto a pagare. Ronaldo, infatti, ha "dimenticato" le imposizioni a causa del Covid ed ha varcato i confini regionali del Piemonte per arrivare sino a Courmayeyr, in Valle d'Aosta. Si è concesso un divertente giro in motoslitta ed una cena romantica sulla neve. Poi la coppia ha fatto ritorno a Torino, accolta da una bella torta in famiglia e circondata dai figli. Almeno questo è quello che è stato ricostruito attraverso le foto e i video pubblicato sui social e sui cui sono in corso gli accertamenti.

A infastidire Ronaldo non è certamente la possibile multa, visto che pagare fino a mille euro per lui non è un problema, ma proprio le verifiche dei carabinieri su quanto è avvenuto nella giornata in cui il campione ha approfittato della mancata convocazione con la Juve nella partita di Coppa Italia contro la Spal, terminata 4-0. Tra l'altro la coppia in motoslitta è finita in un video pubblicato sul web (poi a quanto pare cancellato da diversi profili) e ovviamente sono esplose le polemiche.Ma certo Ronaldo non è più che infastidito.

Sui social ignora le polemiche e pubblica uno scatto con la sua Georgina a cui invia un intenso messaggio d'amore: "Auguri amore della mi vita". Ovviamente lei non si limita incassare e risponde con una delle foto scattate nel corso della festa proprio la sera del ritorno da Courmayeur. E ribadisce di essere molto fortunata, non solo per il legame con uno dei più famosi uomini del mondo, che guadagna stipendi stellari ma "per il tanto amore ricevuto oggi e sempre. Per i tuoi migliori auguri, per la tua attenzione, per i dettagli e i tuoi messaggi d'amore. Sono molto fortunata”. Insomma la multa per aver dimenticato le restrizioni da Covid 19 sarà soltanto uno spiacevole ricordo.

