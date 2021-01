Coppa Italia, Atalanta in dieci batte la Lazio (3-2) e vola in semifinale | Video

27 gennaio 2021 a

L’Atalanta vince 3-2 a Bergamo sulla Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Napoli-Spezia. La squadra di Gasperini, ridotta in dieci uomini per l’espulsione di Palomino, ha trovtoa la rete della vittoria con Miranchuk e sbaglia anche un rigore con Zapata.

L’Atalanta era passata in vantaggio ad inizio gara, al 7’: corner e gran destro di Palomino ma Reina respinge. Djimsiti è il più lesto per il tap-in vincente. Il pari biancoceleste arriva però poco dopo. Al 17’ Acerbi al cross dalla sinistra dove arriva il colpo di testa piazzato sul secondo palo di Muriqi per l’1-1. La squadra di Inzaghi passa poi in vantaggio al 34’ con Acerbi che ruba palla a Pessina, penetra in area, slalom e destro vincente. Ma bastano tre minuti ai nerazzurri per trovare il pari: al 37’ Muriel penetra in area dalla destra e serve Malinovskyi che di sinistro batte Reina. Al 53’ espulsione per rosso diretto per Palomino autore di un fallo su Lazzari lanciato a rete. Atalanta in dieci, Al 57’ Romero ruba palla in attacco e serve Miranchuk che con il sinistro non sbaglia per il 3-2.

Al 66’ Reina para un calcio di rigore calciato da Zapata che se lo era procurato per un fallo di Hoedt. Grande possesso palla della Lazio nel finale di gara con l’Atalanta che prova a chiudere tutti gli spazi, ma serve un super Gollini sul colpo di testa di Acerbi all’88’ a salvare i nerazzurri.

A fine partita soddisfazione in casa Atalanta per la qualificazione. "È stata una gara avvincente, bellissima per certi aspetti. Siamo partiti bene andando in vantaggio, poi abbiamo smesso di giocare sbagliando tanto. Il secondo tempo è stato eccezionale da parte nostra, anche se l’inferiorità numerica sembrava aver complicato tutto. Siamo già protagonisti essendo arrivati in semifinale: cercheremo di arrivare più lontano possibile", ha detto. Gian Piero Gasperini, tecnico dell’ Atalanta.

