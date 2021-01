Follonica Gavorrano-Tiferno in diretta su Sportitalia

L'incontro di cartello della serie D girone E di domenica in Tv alle 14.30

Domenica 31 gennaio alle 14.30 Sportitalia trasmetterà in diretta il match di cartello della 14^ giornata del girone E di serie D tra Follonica Gavorrano-Tiferno Lerchi. La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l'app gratuita Sportitalia. La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli con interventi da bordocampo. La diretta televisiva sarà arricchita da tanti contributi, tra cui collegamenti con lo studio di Milano, gli approfondimenti pre-gara a partire dalle 14.05, durante l’intervallo e alla fine del match con le interviste a caldo dei protagonisti, le curiosità, gli aggiornamenti in tempo reale dagli altri campi e tutti i risultati con le classifiche definitive pochi istanti dopo il fischio finale. Per chi si fosse perso l'appuntamento o volesse rivedersi la partita è disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l'app gratuita.

