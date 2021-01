Golf, al Farmers Insurance Open grande attesa per Chicco Molinari

A La Jolla (San Diego) il player torinese è uno dei big della kermesse

A La Jolla (San Diego) sale l’attesa per Chicco Molinari, reduce dalla prima Top 10 dall’aprile 2019 (quinto posto al Masters Tournament) nel The American Express vinto dal sudcoreano Si Woo Kim. Il player torinese sarà uno dei big più attesi della competizione, che vanterà un field di assoluto livello e metterà in palio un montepremi complessivo di 7.500.000 dollari.

Tra i favoriti, 3 quelli nella Top 10 mondiale

Da Jon Rahm, numero 2 mondiale al rientro dopo un lieve infortunio alla schiena e vincitore della competizione nel 2017 quando firmò la prima (di cinque in totale) vittoria sul massimo circuito americano, a Rory McIlroy (quinto nel 2019 e terzo nel 2020). Il nordirlandese (settimo nel ranking) torna a giocare sul PGA Tour dopo il 3/o posto nell’Abu Dhabi HSBC Championship (Eurotour). Con loro, tra i favoriti al titolo, anche l’americano Xander Schauffele (n. 6 mondiale).

