Coppa Italia, Juventus-Spal: Cristiano Ronaldo non ci sarà, le probabili formazioni e dove vedere in tv la partita di stasera mercoledì 27 gennaio 2021

Juventus senza Ronaldo per la sfida di Coppa Italia di questa sera, mercoledì 27 gennaio 2021, che andrà in onda su Rai1 in diretta. A poche ore dalla seratadei quarti di finale (in campo alle 20.45 contro all’Allianz Stadium), Andrea Pirlo ha reso noto la lista del convocati della Juventus. Non c’è Cristiano Ronaldo, a cui è stato concesso un turno di riposo.

Assenti fra i bianconeri anche Bentancur e Dybala, infortunati. Si rivede, invece, Alex Sandro. Questo l’elenco completo. Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta; Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski; Attaccanti: Morata, De Graca.

Dall'altra parte, in casa Spal, c'è la sorprendente compagine di Pasquale Marino. Il tecnico siciliano non fa pretattica e in conferenza stampa ha annunciato, alla vigilia della partita, che non ci sarà la Spal titolare nel match in casa della vecchia signora. Il tecnico si affiderà al turn over in modo da risparmiare diversi titolari per la gara di domenica contro il Monza. Assai probabile che all’Allianz Stadium la Spal torni a giocare con il 3-4-2-1.

A parte Di Francesco ancora infortunato, Tumminello che si porta dietro una vecchia squalifica e D’Alessandro in partenza verso Monza, Marino cercherà di risparmiare vari titolari da Tomovic a Valoti, da Salvatore Esposito a Paloschi, Sala e Missiroli. Spazio quindi a coloro che non sono scesi in campo domenica scorsa a Cremona ovvero Sernicola, Brignola, Murgia, Spaltro, ma anche Floccari in campo solo 23 minuti poi uscito per infortunio come il neo acquisto Mora. Chance per i giovani Moro e Seck. Dei titolarissimi dovrebbero esserci dall’inizio solo Berisha, Vicari, Dickmann, Ranieri, oltre a Floccari e Sernicola.

Come anticipato la partita verrà trasmessa in diretta su RaiUno, oltre che in streaming sul servizio gratuito RaiPlay.

Juve-Spal, probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Morata, Kulusevski. All.: Pirlo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Di Pardo, Arthur, McKennie, Chiesa. Indisponibili: Dybala, Bentancur. Squalificati: -. Diffidati: Bentancur, Bernardeschi.

SPAL (3-4-1.2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Mora, Murgia, Sala; Brignola; Floccari, Seck. All.: Marino. A disp.: Thiam, Minelli, Sernicola, Spaltro, Strefezza, Tomovic, Missiroli, Esposito, Viviani, Valoti, Moro, Paloschi. Indisponibili: D'Alessandro, Di Francesco. Squalificati: Tumminello. Diffidati: -.

ARBITRO: Pezzuto di Macerata. Guardalinee: Rocca e Robilotta. Quarto uomo: Piccinini. Var: Mazzoleni. Avar: Alassio.

