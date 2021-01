Calciomercato, colpo Di Noia per il Perugia. Il centrocampista arriva dal Chievo

Un rinforzo per la mediana dopo l'addio di Dragomir trasferitosi all'Entella.

Giovanni Di Noia, 26 anni, è un giocatore del Perugia. Il club biancorosso ha superato la concorrenza di altri club di Serie C, tra cui il Bari e si è aggiudicato il centrocampista in prestito. Il tecnico Caserta perde Dragomir, accasatosi alla Virtus Entella per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 100-150 mila euro legati alla salvezza del club ligure, ma può ora disporre di una mezzala capace di agire anche come play e come esterno di sinistra sia difensivo che offensivo. Nel suo passato anche un'esperienza con la maglia della Ternana.

Il Perugia ha comunicato “di aver perfezionato l’accordo con la società AC Chievo Verona per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto e obbligo di riscatto) fino al 30/6/2021 delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Noia”. Sul fronte uscite, la Reggiana non avrebbe ancora presentato un’offerta al Perugia per Falzerano (1991) limitandosi ad un sondaggio con il calciatore.

Nel frattempo, lunedì il diesse del Grifo, Marco Giannitti, ha parlato a 360 gradi alla trasmissione Grifo Stadium di Tef Channel. Di mercato e non solo. Stimolato sulla possibilità di prendere una nuova punta dati i recenti problemi fisici accusati da Murano e Minesso con Melchiorri ancora ai box, il dirigente è molto chiaro: “Bisogna capire l’entità degli infortuni. Fare numero non serve a niente, si rischia di fare solo confusione. C’è anche una lista da rispettare. Siamo il quarto attacco più prolifico dei tre gironi, il secondo nel B. Abbiamo 6 attaccanti di spessore. Per ogni uscita faremo un’entrata. Siamo vigili, il presidente è disposto a rinforzare la rosa”. Infine, in merito al caso riguardante Aleandro Rosi non convocato per l’ultima partita per motivi disciplinari, il diesse spiega che “abbiamo tutti una responsabilità verso il nostro lavoro, la città, la maglia. La decisione è stata presa” ha concluso.

