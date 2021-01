Fitarco, due umbri nella squadra di governo del presidente Scarzella

Il ternano Tombesi nel consiglio federale, la perugina Pernazza è la rappresentante degli atleti

Grande gioia in casa Arcieri Città di Terni per la rielezione nel Consiglio Federale della Fitarco del vice presidente Stefano Tombesi.

Mario Scarzella è stato rieletto alla presidenza della Fitarco dall’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva che si è svolta domenica a Roma con il 63% delle preferenze.

Stefano Tombesi è l’unico del gruppo che ha condiviso un programma comune che sosteneva Paolo Poddighe alla presidenza ad essere stato confermato a far parte del Consiglio Federale.

“La mia rielezione mi rende molto orgoglioso soprattutto perché questa volta facevo parte del gruppo che promuoveva il cambiamento. È la conferma che il mondo del tiro con l’arco nazionale ha apprezzato il lavoro che ho svolto in questi anni nelle commissioni alle quali ho partecipato. Oggi sono più determinato che mai a portare avanti i valori e il programma che ho sposato all’inizio della tornata elettorale. Sicuramente sarò da oggi fino alla fine del mandato la voce critica all’interno della Fitarco impegnandomi nel favorire quella trasparenza che era punto ineludibile del nostro programma elettorale e che la Federazione deve compiere: lo deve a ss stessa ma soprattutto lo deve a tutto il movimento italiano”.

Per Tombesi si tratta dell’ultimo mandato a meno che “non decida di candidarmi alla presidenza tra quattro anni. Ma posso anche fermarmi qui. La mia esperienza all’interno della Federazione è sempre stata animata dall’amore per questo sport. Il tiro con l’arco è la mia passione, non il mio lavoro che spesso ho sacrificato per il bene della Fitarco. L’ho fatto con piacere e continuerò a farlo in questi quattro anni perché credo che il nostro mondo abbia bisogno di una svolta epocale alla quale vorrei contribuire”.

Stefano Tombesi non è il solo umbro nella nuova squadra di governo del presidente Scarzella. Con lui anche Cristina Pernazza dell’Augusta Perusia eletta in qualità di Rappresentate Atleti.

Questa la nuova governance della Fitarco che sarà in carica dal 2021 al 2024

Presidente: Mario Scarzella

Consiglieri Collegio Nazionale: Stefano Tombesi, Elena Forte

Consigliere Macro Zona Centro Nord: Maria Angela Casartelli

Consigliere Macro Zona Nord Ovest e Isole: Enrico Rebagliati

Consigliere Macro Zona Nord Est: Liviana Marchet

Consigliere Macro Zona Centro: Carla Di Pasquale

Consigliere Macro Zona Centro Sud: Vittorio Polidori

Consiglieri Rappresentanti Atleti: Oscar De Pellegrin, Cristina Pernazza

Consigliere Rappresentanti Tecnici: Sante Spigarelli

Presidente del Collegio dei Revisori Legali: Mauro Leone

