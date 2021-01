Antonio Conte, due giornate di squalifica e 20mila euro di multa. A Oriali 5mila

26 gennaio 2021 a

La stangata prevista è arrivata. Antonio Conte è stato squalificato per due giornate e in più gli è stata comminata una multa da 20mila euro.

Conte e Oriali espulsi, in tv si sente tutto. L'arbitro Maresca: "Dovete accettare il risultato quando non vincete"

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea motiva squalifica e ammenda all'allenatore dell'Inter per "frasi irrispettose" verso l’arbitro Maresca prima e durante l’espulsione nel finale della sfida alla Dacia Arena contro l’Udinese e per avere proferito allo stesso direttore di gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, "un’espressione gravemente offensiva". Al tecnico nerazzurro anche un’ammenda di 20mila euro. Una giornata di squalifica e 5mila euro di ammenda anche per Gabriele Oriali.

