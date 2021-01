Coppa Italia, Mandzukic salta il derby di questa sera: non è stato convocato da Pioli. Altre assenze pesanti

26 gennaio 2021 a

I tifosi del Milan non vedranno all'opera, questa sera, Mario Mandzukic. In vista del derby valido per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha diramato la lista dei convocati tra cui spicca l’assenza di Mandzukic, Bennacer, Gabbia, Tonali, Calhanoglu e lo squalificato Donnarumma, oltre a Mateo Musacchio che voci di mercato vogliono vicino alla Lazio. Ecco l’elenco dei convocati per la squadra rossonera per la partita contro l'Inter che sarà trasmessa da Rai1.

Portieri: A. Donnarumma, Jungdal, Tatarusanu. Difensori: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Meite, Saelemaekers. Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.

Coppa-Italia, stasera Inter-Milan: dove vederla in tv e probabili formazioni

