Aiac Umbria, Renato Frizza è il nuovo presidente

Succede a Pierluigi Vossi che ha retto per tre mandati le sorti dell'associazione regionale allenatori

Tommaso Ricci 26 gennaio 2021 a

a

a

E’ Renato Frizza il nuovo presidente regionale dell’Aiac, associazione italiana calciatori. Succede a Pierluigi Vossi che lascia l’incarico dopo tre mandati. Ieri, organizzata dall’Aiac nazionale, l’assemblea elettiva in videoconferenza che ha di fatto dato il via al nuovo corso. Vossi, va detto, resterà nei ranghi come responsabile dell’ufficio legale dell’assocazione. Frizza, classe 1952, allenatore di tante squadre tra Prima e Seconda, dirigente di società e nel periodo che va dal 2006 al 2013 anche tecnico nel femminile, si prende la presidenza dopo tre lustri da protagonista all’interno dell’Aiac Umbria, prima come consigliere, poi come segretario regionale e presidente provinciale di Perugia, nonché coordinatore dei corsi di formazione e aggiornamento. Nel calcio “in rosa” ha raccolto le soddisfazioni più grandi: nel 2007 la promozione in B dell’Anspi Marsciano e un successivo quarto posto, nel 2010 un secondo posto con la Juniores nazionale del Siena, quindi un biennio in A2 col Foligno. Ora una nuova esperienza. Buon lavoro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.