Serie D, Tiferno chiama Trestina: "Uniamo le forze"

Il presidente biancorosso Bianchi: "Se l'avessimo fatto in estate saremmo stati primi con 15 punti di vantaggio"

Remo Bellucci 26 gennaio 2021 a

La classifica del girone E di serie D dice Tiferno primo e il Trestina, l’altra squadra del comune di Città di Castello, secondo a -1... “Questo è un segnale di buon auspicio per quello che sto auspicando da tanto tempo - dice Bianchi, presidente biancorosso - e cioè che è il caso di unire le forze delle due società per cercare di scalare traguardi ancora più ambiziosi. Resto convinto che se l’avessimo fatto ad inizio campionato ora saremmo stati primi in classifica con 15 punti di vantaggio sulle concorrenti”. Questo il pensiero di casa Tiferno, ma a Trestina cosa dicono?

