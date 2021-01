Brescia, striscione dei tifosi contro Mario Balotelli: "Uomo senza dignità"

25 gennaio 2021 a

Brescia, striscione dei tifosi contro Mario Balotelli all'esterno dello stadio Rigamonti, dove si è giocata la partita con il Monza. Al suo arrivo l’attaccante ha trovato un maxi striscione dei suoi ex tifosi: "Per noi vali zero, uomo senza dignità". Il giocatore poi si è visto chiudere in faccia il cancello carraio: come scrive il Giornale di Brescia, gli addetti alla sicurezza avevano l’ordine di non farlo parcheggiare all’interno dello stadio. Balotelli, che ha così posteggiato la sua auto sul marciapiede di fronte, è poi salito in tribuna insieme all’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani. I biancorossi hanno poi vinto per 1-0 volando così al secondo posto nel campionato di serie B.

