Chelsea, esonerato Lampard. Al suo posto in pole c'è Tuchel, ancora una volta beffato Allegri

Il Chelsea ha esonerato il tecnico Frank Lampard. Il 42enne allenatore inglese, ex centrocampista della nazionale bandiera del club londinese, paga con il licenziamento le cinque sconfitte subite nelle ultime otto partite di Premier League ed una posizione di classifica non consona alle ambizioni dei Blues.

"Questa è stata una decisione molto difficile per il club, anche perch ho un ottimo rapporto personale con Frank e ho il massimo rispetto per lui" ha detto il patron Roman Abramovich nella nota ufficiale del Chelsea. Secondo i media britannici, il grande favorito a subentrare a Lampard è il 47enne tedesco Thomas Tuchel, esonerato dal Psg lo scorso 29 dicembre. Ancora bruciato Max Allegri: l'allenatore italiano, fermo ormai da un anno e mezzo, non riesce più a trovare una panchina.

