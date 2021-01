Atalanta, Papu Gomez vicino al Siviglia. Ma resta aperta la pista americana

25 gennaio 2021 a

Papu Gomez a un passo dal trasferimento in Spagna. L'argentino dell'Atalanta, in rotta da settimane con Gasperini, è vicino all'accordo con il Siviglia dell'ex ds della Roma Monchi che è piombato su di lui dopo che diverse squadre del campionato italiano (Inter, Fiorentina e Roma) si sono tirate indietro. Percassi sta ragionando su una cessione a titolo definitivo. Ma, secondo quanto riporta l'AdnKronos, ci sono ancora un paio di milioni di differenza tra domanda e offerta. Papu Gomez vuole restare a giocare in Europa e per questo è stata per il momento accantonata l'offerta, più sostanziosa, del Cincinnati per andare a giocare in Mls. Con il Siviglia l'entourage del giocatore sta trattando un contratto fino al 2023 da circa 3 milioni.

