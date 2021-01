Roma, El Shaarawy ancora positivo al Covid. Rinviate di nuovo le visite mediche

25 gennaio 2021 a

Un altro ostacolo per il ritorno di Stephan El Shaarawy in giallorosso. Il Faraone è risultato ancora positivo al tampone per il Covid-19 e dunque sono di nuovo slittate le visite mediche già fissate a Villa Stuart. Tuttavia, niente di preoccupante: la carica virale dell'attaccante tornato dalla Cina dopo aver risolto il contratto con lo Shanghai è bassa e dovrebbe risolversi tutto in pochi giorni se non ore. Domani, 26 gennaio, sarà ripetuto il tampone. Se sarà negativo si procederà alla visite mediche poi alla firma del contratto. E' pronto un accordo da due anni e mezzo a circa 3 milioni.

