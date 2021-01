Golf, Molinari tra i top 10 nel The American Express

Il campione italiano è ottavo in California

La Top 10 di Francesco Molinari nel The American Express (PGA Tour) vinto dal sudcoreano Si Woo Kim con il campione azzurro ottavo dopo una prova positiva in California. E poi la sesta vittoria sul LPGA Tour dell’american Jessica Korda che in Florida, nel Diamond Resorts Tournament of Champions ha superato alla prima buca supplementare la connazionale Danielle Kang nel primo evento del 2021. Quindi il trionfo di Tyrrell Hatton negli Emirati Arabi Uniti con l’inglese che ha vinto l’Abu Dhabi HSBC Championship, gara inaugurale dell’European Tour festeggiando la quarta Rolex Series in carriera. Settimana di grande golf sui massimi circuiti statunitensi ed europei del golf maschile e femminile. All’insegna delle imprese.

