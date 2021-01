Parma-Sampdoria 0-2, gol e highlights: Yoshida e Keita Balde regalano a Ranieri la seconda vittoria di fila | Video

24 gennaio 2021 a

La Sampdoria supera al Tardini per 2-0 il Parma nella gara valida per la 19esima giornata di Serie A. Gara decisa nel primo tempo con le reti di Yoshida al 25' e di Keita Balde al 34'.

I blucerchiati salgono al decimo posto in classifica con 26 punti mentre il Parma resta penultimo con 13 punti chiudendo il girone d'andata con due sole vittorie: per il momento la cura D'Aversa non sembra funzionare.

E domenica 31 gennaio l'impegno non è tra i più semplici al San Paolo contro il Napoli. Per la Sampdoria è la seconda vittoria consecutiva: domenica 31 a Marassi arriva la Juventus.

