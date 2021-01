Volley Superlega, Modena-Sir Perugia 1-3

Foto: benda

I Block Devils respingono l'assalto della Lube e restano primi con tre punti di vantaggio

Luca Mercadini 24 gennaio 2021 a

a

a

La Lube fa fuori Cisterna (3-0) come da copione e la Sir risponde andando a vincere al PalaPanini nella ben più difficile sfida contro Modena (1-3) con Atanasijevic e Russo che restano in panchina. Il primo set è tutto in salita per gli uomini di Vital Heynen e l'errore in battuta di Leon porta Modena sul 24-22. Il punto decisivo lo firma Lavia in pipe. La reazione di Perugia è veemente nel secondo set che i bianconeri chiudono sul 25-21. Fa ancora meglio la Sir nel terzo parziale dove guadagna sei set point fino al 25-18 firmato Fabio Ricci. Nel quarto parziale i Block Devils prendono il volo sul 14-11 quando Leon mette il sigillo al primo ace di gara, replicato subito dopo da quello di Plotnytskyi (20-14). Perugia avanza a suon di muri e ottiene sei match ball. Finisce 25-18 su punto vincente di Solè. Perugia resta al comando con tre punti di vantaggio su Civitanova.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.