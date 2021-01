Volley A femminile, Bartoccini-Millenium Brescia 3-1

Foto: oreste testa

Le magliette nere tornano al successo e abbandonano l'ultimo posto

La Bartoccini Fortinfissi Perugia torna al successo e abbandona l'ultimo posto in classifica. La squadra di Mazzanti si sbarazza della Millenium Brescia con un secco 3-1. Nel primo set il dominio delle padrone di casa è netto con il parziale che si chiude 25-14. Bene anche nel secondo game dove Brescia tenta una reazione che si ferma, però, al punto numero 18. Le lombarde ingranano le marce giuste, invece, nel terzo set che vincono in maniera inequivocabile lasciando le perugine a quota 14. Il parziale più combattuto è quello decisivo che Ortolani e compagne portano a casa grazie al 25-20 finale. Con questa vittoria la Bartoccini lascia proprio a Brescia l'ultima posizione e si porta in zona salvezza.

