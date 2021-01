Viterbese-Ternana 0-1, Furlan regala la quindicesima vittoria

Foto: principi

I rossoverdi iniziano il girone di ritorno con l'ennessimo trionfo

24 gennaio 2021 a

La Ternana non si ferma proprio più e inizia il girone di ritorno con un'altra vittoria, la quindicesima di questa stagiona da guiness. Due trasferte, altrettanti successi. Domenica scorsa a Castellammare di Stabia, ora a Viterbo dove la vittoria mancava da 85 anni. E' stato Furlan, stavolta, il marcatore che ha regalato alle Fere l'ennesima impresa nel fango del Rocchi dove, nella ripresa, dopo il vantaggio la squadra di Lucarelli ha giocato una gara coriacea meritandosi i tre punti. Il Bari vince in casa e in vetta non cambia nulla, ma è passata un'altra giornata...

Così in campo

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Suagher (1’st Boben), Kontek, Salzano; Damian (14’st Proietti), Palumbo (25’st Russo); Peralta (25’st Paghera), Falletti, Furlan; Vantaggiato (38’st Raicevic).

