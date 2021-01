Genoa-Cagliari 1-0, gol e highlights. Destro mette nei guai Di Francesco | Video

24 gennaio 2021 a

a

a

Va al Genoa lo scontro diretto in coda alla classifica che è andato in scena domenica 24 gennaio allo Stadio Marassi: 1-0 al Cagliari viene condannato di misura da un gol segnato da Destro bravo a sfruttare un assist di Strootman.

Joao Pedro e Simeone sono andati vicini al pari ma hanno trovato di fronte un super Perin. Anzi, prima dell'intervallo è ancora il Genoa a sfiorare il raddoppio con Shomurodov. Il Cagliari non si accende nella ripresa. Mentre il Genoa sembra rinvigorito dalla cura Ballardini (11 punti in 6 gare) il Cagliari è sempre più in crisi. Sesta sconfitta di fila e tredicesima partita senza vincere. La panchina di Di Francesco è sempre più a rischio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.